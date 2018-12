VIDEO: क्रिकेट इतिहास का सबसे Funny टॉस, ना कोई जीता ना हारा

दुनिया में लोकप्रिय बिग बैश लीग (BBL) में इस बार टॉस के परंपरागत तरीके में बदलाव किया गया है। अब टॉस सिक्के को उछाल कर नहीं हो रहा, बल्कि बैट को उछाल कर हो रहा है। इस लीग के प्रायोजक कूकाबूरा ने एक ऐसा बैट तैयार किया है, जिसमें जिसमें रूफ्स और फ्लैट्स आने की 50-50 प्रतिशत संभावना है। इस बैट के किनारे सामान्य बैट की अपेक्षा मोटे हैं, लेकिन इस बार यह टॉस गलत हो गया है।

दुनिया की सबसे बड़ी टी-20 लीग (बिग बैश लीग) का आठवां सीजन 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस दौरान 141 साल की टॉस परंपरा टूटी और सिक्का उछालकर नहीं, बल्कि बल्ला उछालकर टॉस किया गया। ऑस्ट्रेलिया में बल्ले को उछालने का यह प्रचलन पुराना था, जो एक बार फिर शुरू हो गया है। दोनों टीमें अब बल्ले के गिरने के तरीके पर अंदाजा लगाएंगी और जिस टीम का अंदाजा सही होगा, उसे ही पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी के फैसले का मौका मिलेगा।

बल्ले से पहला टॉस कोलिन इंग्राम ने जीता था, लेकिन इस बार कुछ अनोखा ही हुआ। इस बार डिलेड स्‍ट्राइकर्स के कप्‍तान कॉलिन इंग्राम और पर्थ के कप्‍तान टर्नर टॉस के लिए मैदान पर आए और टर्नर ने बैट फ्लिप किया, लेकिन बल्‍ला बीच में ही रह गया. ऐसे में टर्नर ने पैर से बल्‍ला गिराकर कहा कि वह टॉस जीत गए हैं।

लेकिन इसके बाद एक बार फिर से टॉस किया गया।

Well that’s a first! Ashton Turner won the bat flip the second time around and elected to BOWL #BBL08 pic.twitter.com/fQoaqz0fp9