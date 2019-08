थाई महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड तोड़ा

थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नीदरलैंड में चल रही चार देशों की सीरीज के पांचवें मैच में थाइलैंड ने मेजबान टीम को 54 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद केवल आठ ओवर में लक्ष्य हासिल करके जीत दर्ज की। इस सीरीज की दो अन्य टीमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड हैं।

आईसीसी के अनुसार थाईलैंड ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने मार्च 2014 से अगस्त 2015 तक लगातार 16 मैच जीते थे। इस प्रारूप में तीन अन्य टीमों ने लगातार 10 या इससे अधिक मैच जीते हैं। इनमें इंग्लैंड और जिम्बाब्वे (दोनों 14) और न्यूजीलैंड (12) शामिल हैं।

थाईलैंड ने जुलाई 2018 से अपना विजय अभियान शुरू किया था। उसने इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात को सर्वाधिक तीन बार हराया।

Most consecutive wins in all of T20I cricket:



THAILAND WOMEN: 17 👏

Australia Women: 16

Zimbabwe Women: 14*

England Women: 14

New Zealand & Australia Women: 12https://t.co/XU54CmaISv