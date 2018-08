IND vs ENG 4th Test: साउथैम्पटन में नए जोश के साथ सीरीज बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया

श्रृंखला हारने की कगार पर पहुंचने के बाद शानदार वापसी करने वाली भारतीय टीम साउथैम्पटन में 30 अगस्त से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट में भी जीत की लय कायम रखकर बराबरी के इरादे से उतरेगी। पहले दो टेस्ट में शर्मनाक हार (एजबैस्टन में 31 रन से, लाडर्स में पारी और 159 रन के अंतर से) के बाद विराट कोहली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉटिंगम में तीसरा टेस्ट 203 रन से जीता। भारतीय टीम अभी भी पांच मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। टीम इंडिया के ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के प्रदर्शन को देखकर तो लग रहा है कि वह सर डॉन ब्रैडमेन की अगुवाई वाली आॅस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं, जिसने 1936 में दो मैच हारने के बाद एशेज श्रृंखला जीती थी।

Young @PrithviShaw gearing up for the nets session here at The Ageas Bowl.

साउथैम्पटन में भारत को एकमात्र टेस्ट मैच में मिली है हार

इस मैदान पर अभी तक तीन ही टेस्ट मैच हुए हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका (2011) और भारत (2014) के खिलाफ यहां मैच खेला है और भारत को 266 रन से हराया था। भारतीय टीम यहां अपने पिछले प्रदर्शन से प्रेरणा ले सकती है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के शीर्षक्रम की कमजोरी उजागर कर दी है। इसके अलाव कोहली का शानदार फार्म भारत के लिये सोने पे सुहागा साबित हुआ है। अब तक इस श्रृंखला में 46 में से 38 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। चौथे टेस्ट में हरी भरी पिच मिल सकती है जो तेज गेंदबाजों की ऐशगाह साबित हो सकती है। बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा रह है, जिससे अंतिम एकादश में किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं लगती। इससे संभवत: पिछले 45 मैचों से हर मैच में बदलाव के सिलसिले पर भी रोक लग सकती है।





Watch #TeamIndia get into the groove ahead of the 4th Test against England at The Ageas Bowl in Southampton.

IND vs ENG 4th Test: मोहम्मद शमी ने कहा- बेयरस्टो अगर खेले तो उनकी उंगली पर करेंगे वार

साउथैम्पटन में रुकेगा टीम इंडिया में बदलाव का सिलसिला?

इसकी शुरूआत 2014 में साउथैम्पटन से ही हुई थी। विराट कोहली ने 45 में से 38 मैचों में कप्तान रहते हुए हर बार टीम में बदलाव किया है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने कल लंबा बल्लेबाजी अभ्यास किया हालांकि जसप्रीत बुमराह अभ्यास के लिए मैदान पर नहीं उतरे। उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने बल्लेबाजी अभ्यास किया। नॉटिंगम की पिच सूखी थी जिस पर बुमराह को सीम मिल सकी लेकिन साउथैम्पटन के विकेट पर हरियाली है जो उमेश यादव को रास आ सकती है। अब देखना यह है कि भारतीय टीम बदलाव करती है या नहीं, चूंकि आर अश्विन की फिटनेस को लेकर भी चिंता है। हालांकि, अश्विन ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और गेंदबाजी भी की। रविंद्र जडेजा ने भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया। अश्विन के नहीं खेलने पर जडेजा को उतारे जाने की भी संभावना है। करूण नायर ने भी बल्लेबाजी का अभ्यास किया है।

इंग्लैंड के लिए जॉनी बेयरस्टो की फिटनेस है चिंता का विषय

इस बीच इंग्लैंड के लिये जॉनी बेयरस्टो की फिटनेस चिंता का विषय है। बेन स्टोक्स ने बायें घुटने पर पट्टी बांधकर दूसरी स्लिप में कैचिंग का अभ्यास किया। गेंदबाज के तौर पर उनकी फिटनेस को लेकर चिंता है। क्योंकि घरेलू टी-20 चैम्पियनशिप में वह सिर्फ विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में डरहम के लिये खेले। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने भी फिटनेस कारणों से अभ्यास नहीं किया। उनके बारे में फैसला कल ही लिया जायेगा। बेयरस्टो के कवर के तौर पर बल्लेबाज जेम्स विंस को बुलाया गया है। इंग्लैंड की चिंता शीर्षक्रम का प्रदर्शन भी है। कीटोन जेनिंग्स पांच पारियों में 94 रन ही बना सके हैं। उनकी जगह जेम्स विंस को उतारा जा सकता है। एलेस्टेयर कुक भी फार्म में नहीं है जिन्होंने पांच पारियों में सिर्फ 80 रन बनाये हैं। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा।

टीमें:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, रिषभ पंत, करूण नायर, हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, शरदुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह।

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान) , एलेस्टेयर कुक, कीटोन जेनिंग्स, जानी बेयरस्टा, जोस बटलर, ओलिवर पोप, मोईन अली, आदिल रशीद, सैम कुरेन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्राड, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, जेम्स विंस।