Wed, 07 Sep 2022 08:29 AM

लाइव हिन्दुस्तानडिफेंड करने चले थे डिपेंड होकर रह गए, भारत का हुआ खस्ताहाल एशिया कप डिफेंड करने चले थे डिपेंड होकर रह गए, टीम इंडिया का हुआ खस्ताहाल एशिया कप 2022 में टीम इंडिया जब उतरी थी तो चैंपियन टीम थी, क्योंकि आखिरी सीजन भारत ने जीता था, लेकिन एशिया कप डिफेंड करने के चक्कर में टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में डिपेंड होकर रह गई है। Team India wanted to defend Asia Cup but now depend on other teams to qualify for the finals टीम इंडिया ने एशिया कप का आखिरी सीजन जीता था, जो 2018 में खेला गया था। ऐसे में टीम इंडिया एशिया कप की ट्रॉफी को डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन 10 दिनों के भीतर टीम इंडिया डिफेंड करने के चक्कर में डिपेंड होकर रह गई। जी हां, टीम इंडिया एशिया कप 2022 के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर डिपेंड हो गई है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए आगे का सफर आसान नहीं है। भारतीय टीम ने जब आखिरी बार एशिया कप खेला था तो टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही थे, लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में अब कुछ नहीं है। अगर टीम को फाइनल खेलना है तो फिर एक नहीं, बल्कि तीन नतीजे भारतीय टीम के अनुसार आने चाहिए, जिसमें टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हराए, भारत अफगानिस्तान को हराए और श्रीलंका पाकिस्तान को हराए। इन तीन नतीजों के बाद भी टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना उससे तय होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की टीम का नेट रन रेट क्या है। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के 3 मैचों के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। भारत और श्रीलंका ने दो मुकाबले खेल लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अभी एक-एक मैच खेला है। अगर आज पाकिस्तान की जीत होती है तो फिर भारत का सफर समाप्त हो जाएगा।,नई दिल्ली