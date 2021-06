WTC Final 2021: साउथैम्पटन में टीम इंडिया ने शुरू की मैच प्रैक्टिस, बीसीसीआई ने शेयर की फोटो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले पर पूर्व विश्व क्रिकेट की निगाहें टिकी हुईं हैं। न्यूजीलैंड की टीम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए इस समय इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं, भारतीय टीम ने भी क्वारंटाइन में ढील मिलने के बाद शुक्रवार को पहली बार साउथैम्पटन के मैदान पर मैच प्रैक्टिस की। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के इंट्रा स्कवाड मैच की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है।

Excellent setting for an intra-squad match simulation here in Southampton. #TeamIndia 😎🙌 pic.twitter.com/3DdgPp6dIj