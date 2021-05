रवींद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ शेयर की पुरानी फोटो, फैन्स ने किए मजेदार कमेंट्स

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की है। यह फोटो इंग्लैंड के दौरे की है, जिसमें धोनी का लुक काफी फनी नजर आ रहा है। जडेजा की इस तस्वीर पर फैन्स ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। धोनी और जडेजा काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और यह आईपीएल में भी जड्डू चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी की कप्तानी में खेलते हैं। जडेजा की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में वापसी हुई है।

जडेजा ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'सोचिए अपना कैप्शन।' इस पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'दो राजपूत एक फ्रेम में।' वहीं एक फैन ने धोनी को लीजेंड और जडेजा को सर करार दिया। कई क्रिकेट फैन्स ने मीम्स शेयर करते हुए इस पर धोनी के इस फनी लुक के जमकर मजे भी लिए। गौरतलब है कि धोनी और जडेजा आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साथ खेलते हुए नजर आए थे। धोनी की कप्तानी में सीएसके का प्रदर्शन टूर्नामेंट स्थगित होने से पहले जबरदस्त रहा था और टीम प्वॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर रही थी।

Two captains and their one common sword 💌❤️#MSDhoni ❤️ — Suropriya Chakravarti (@Suropriya7) May 26, 2021

India's Best Captain, Best batsman, and Best allrounder.

*All in one picture. — The Rhetorical male. (@abracadabra_0) May 26, 2021

जडेजा ने आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच के आखिरी ओेवर में हर्षल पटेल को 37 रन जड़े थे। इसके अलावा उसी मुकाबले में जड्डू ने एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल का विकेट भी अपने नाम किया था। हालांकि, धोनी इस सीजन भी खेले 7 मैचों में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे। धोनी ने साल 2020 में 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करके हजारों क्रिकेट फैन्स का दिल तोड़ दिया था।