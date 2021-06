श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिखर धवन को सौंपी गई कप्तानी

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। शिखर धवन को श्रीलंका दौरे के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। ऑल इंडिया सीनियर सलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान किया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम 13 से 25 जुलाई के बीच श्रीलंका में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी।

