भारतीय टीम ने 351 रन बनाकर तोड़ा अपना नायाब रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में 18 साल बाद हुआ ऐसा

Highest ODI totals for India without an individual Hundred: भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया। कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पांड्या समेत चार खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली। शुभमन गिल शतक से महज 15 रन से चूक गए। भारत ने त्रिनिदाद में टरौबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 351 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया ने यह स्कोर बनाते ही अपना 18 साल पुराना एक नायाब रिकॉर्ड तोड़ दिया।

दरअसल, भारत ने किसी खिलाड़ी के शतक के बिना हाईएस्ट स्कोर बनाने का अपना पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है। भारत ने इससे पहले साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट गंवाकर 350 रन जुटाए थे। यह मैच नागपुर के मैदान पर खेला गया था। भारत की ओर से तब तीन खिलाड़ियों ने 50 प्लस रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 93, राहुल द्रविड़ ने नाबाद 95 और इरफान पठान ने 83 रन की पारी खेली थी। भारत ने श्रीलंका को 152 रन से धूल चटाई थी।

त्रिनिदाद वनडे की बात करें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के बाद भारत को बैटिंग का न्यौता दिया। भारत के लिए गिल ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 92 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 85 रन जोड़े। ईशान किशन ने 77 रन का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के मारे। उन्होंने गिल के साथ पहले विकेट के लिए 143 रन की पार्टनरशिप की। ईशान और गिल वेस्टइंडीज में सबसे बड़ी वनडे ओपनिंग साझेदारी करने वाले भारतीय जोड़ी बन गए हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ (14 गेंदों में 8) का बल्ला नहीं चला, जिसके बाद संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला। सैमसन ने 41 गेंदों में 2 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 51 रन बटोरे। सूर्यकुमार यादव ने भी टिककर बैटिंग की। उन्होंने 30 गेंदों में 35 रन जोड़े। सूर्या ने दो चौके और 2 छक्के ठोके। हार्दिक 52 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के जमाए।

व्यक्तिगत शतक के बिना भारत का हाईएस्ट वनडे स्कोर

351/5 बनाम वेस्टइंडीज, टरौबा 2023

350/6 बनाम श्रीलंका, नागपुर 2005

349/7 बनाम पाकिस्तान, कराची 2004

348/5 बनाम बांग्लादेश, ढाका 2004