IND vs SA: टीम इंडिया की नई जर्सी का कप्तान विराट और कोच शास्त्री ने किया अनावरण

भारतीय क्रिकेट टीम जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करेगी तो उसकी जर्सी पर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड 'Oppo' की जगह भारतीय ऑनलाइन लर्निंग ऐप 'Byju's' का ना दिखेगा। Oppo ने साल 2017 में भारतीय टीम की जर्सी पर प्रायोजन के अधिकार 31 मार्च 2022 तक के लिए खरीदे थे। लेकिन अब उसने इसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल फर्म Byju's को स्थानांतरित कर दिए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की जर्सी पर प्रायोजन अधिकार 5 साल के लिए 1079 करोड़ रुपए में इस चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को बेचे थे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हेड कोच रवि शास्त्री और उप कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में शनिवार को Byju's के नाम और लोगो के साथ भारतीय टीम की नई जर्सी का अनावरण हो गया। Oppo की ओर से करार के इस हस्तानांतरण से बीसीसीआई को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

I was happy that an Indian company BYJU'S are sponsoring India.

But the jersey looks way bad.

At least remove the logo and mention just BYJU'S.

It may look okay then.

India should come up with new designs.

Bored of these.

