टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दी ईद की बधाई, ट्विटर पर लिखा खास मैसेज

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। विराट ने अपने ट्विटर पर ईद के मौके पर खास मैसेज लिखा है। विराट ने वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाया था, जिसके तहत विराट ने 11 करोड़ रुपये जुटाए। विराट की कप्तान में टीम इंडिया को 2 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना होना है। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने घरेलू सीरीज में इंग्लैंड को तीनों ही फॉर्मेट में बुरी तरह से हराया था।

In these unprecedented times, let the spirit of Eid bring love, peace and joy to all. Eid Mubarak. Stay safe. 🌙