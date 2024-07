IND vs ZIM : आखिरी 60 गेंद में भारतीय टीम ने ठोके 160 रन, श्रीलंका का 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

ऐप पर पढ़ें

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में धमाकेदार वापसी की है। हरारे में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ दो विकेट खोकर 234 रन ठोक दिए हैं। इसी के साथ भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम बन गई है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 229 रन बनाए थे। वहीं भारतीय टीम ने आखिरी 10 ओवरों में जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में आखिरी 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है।

भारतीय टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में शुरुआती 10 ओवर में सिर्फ 74 रन बनाए थे। लेकिन 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मेयर्स के खिलाफ 28 रन बटोर कर इरादे साफ कर दिए थे। अगले 10 ओवर में भारत ने 160 रन बटोरे और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत ने श्रीलंका का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। श्रीलंका ने 2007 में केन्या के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में 159 रन बटोरे थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 156 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2020 में 154 रन ठोके थे।

भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारत ने दूसरे टी20 मैच के दौरान कुल 14 छक्के जड़े, जिसमें से आठ छक्के अभिषेक शर्मा ने ही लगाए। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर में 2019 में 15 छक्के लगाए थे।

टी20 इंटरनेशनल पारी में अंतिम 10 ओवरों में बनाए गए सर्वाधिक रन (फुल मेंबर टीमें)

160 - IND vs ZIM, हरारे, 2024

159 - SL vs केन्या, जो'बर्ग, 2007

156 - AFG vs आयरलैंड, देहरादून, 2019

154 - NZ vs WI, माउंट माउंगानुई, 2020