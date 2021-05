टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली कैपिटल्स ने शेयर की फोटो

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। शॉ की आईपएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी फोटो शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। आईपीएल 2021 में दमदार प्रदर्शन के बावजूद शॉ को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया। दिल्ली की तरफ से खेलते हुए शॉ ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में कुछ बेहद दमदार पारियां खेली थीं।

