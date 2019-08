इंग्लिश महिला क्रिकेटर ने उतारी स्टीव स्मिथ की नकल, देखें- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia 2nd Test at Lords: ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्ग्ज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve) का गेंदें छोड़ने का स्टाइल इन दिनों काफी फेमस हो रहा है। एशेज 2019 के लॉर्डस में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को बड़े मजेदार ढंग से गेंदों को छोड़ते देखा गया। हालांकि, इस तकनीक ने उन्हें जीवंत पिच पर इंग्लिश आक्रमण से उन्हें बचाए रखा और वह 92 रन की पारी खेल पाए। स्टीव स्मिथ का यह स्टाइल इतना मशहूर हो रहा है कि हर कोई इसी की बात कर रहा है, लेकिन एक इंग्लिश महिला क्रिकेटर तो इसकी नकल करती हुई नजर आईं।

महिला इंग्लिश क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट स्मिथ की नकल कर रही हैं और गेंदों को उन्हीं के अंदाज में छोड़ रही हैं। हालांकि, यह निश्चित नहीं है कि स्मिथ की नकल कर रही हैं या नहीं, लेकिन हर बार जब वह गेंद को छोड़ती हैं तो दर्शकों के बीच से एक शोर उभरता। उनकी टीममैट डेनियल व्याट ने उनका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे स्मिथ की नकल करती लग रही हैं।

डेनियल व्याट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन्स से पूछा है- टैमी ब्यूमोंट या स्टीव स्मिथ?

वहीं, इंग्लैंड की वुमन क्रिकेटर एलेक्स हार्टली ने हाल ही में स्टीव स्मिथ का गेंदें छोड़ने का यह वीडियो शेयर किया था।

