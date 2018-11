BAN vs ZIM: ब्रेंडन टेलर के शतक के बावजूद ताइजुल ने बांग्लादेश को दिलाई बढ़त

बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने टेस्ट मैच की लगातार तीसरी पारी में पांच विकेट चटकाकर बांग्लादेश को जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी बढ़त दिला दी है। बांग्लादेश ने ब्रेंडन टेलर के शतक के बावजूद ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पलड़ा भारी रखा। बांग्लादेश ने पहली पारी सात विकेट पर 522 रन बनाकर घोषित की थी, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम अपनी पहली पारी में 304 रन पर सिमट गई। इस तरह मेजबान टीम को 218 रन की बढ़त हासिल हुई। जिम्बाब्वे को सात साल बाद अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिए इस टेस्ट मैच को सिर्फ ड्रा कराने की जरूरत है।

जिम्बाब्वे को 7 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत

जिम्बाब्वे ने सिलहट में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 151 रन से हराकर विदेशी सरजमीं पर लगभग दो दशक बाद अपनी पहली जीत दर्ज की थी। ताइजुल इस्लाम ने रेगिस चकाब्वा (10) को अपना पांचवां शिकार बनाया, जिसके बाद जिम्बाब्वे की पारी खत्म हो गई। तेंडाई चतारा चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर पाए। जिम्बाब्वे की टीम ब्रेंडन टेलर (194 गेंद में 110 रन) के शतक और पीटर मूर की करियर की सर्वश्रेष्ठ 83 रन की पारी की बदौलत फॉलोऑन टालने में कामयाब रही। इन दोनों ने उस समय छठे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी की, जब टीम 131 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।



Five wickets for Taijul Islam!



40.3 overs, 5/107. A Herculean effort.



Zimbabwe have been dismissed for 304, slipping from 270/5 late on Day 3. Will Bangladesh enforce the follow on tomorrow?#BANvZIM SCORE ⬇️https://t.co/hDFNdAlz4s pic.twitter.com/nQNYzqdVCX

मुशफिकुर रहीम और मानिमुल हक ने बांग्लादेश के लिए खेलीं बड़ी पारियां

कामचलाऊ गेंदबाज आरिफुल हक ने अपने पहले ही ओवर में मूर को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा। मूर ने श्रृंखला के लगातार दूसरे और करियर के पांचवें टेस्ट अर्धशतक के दौरान 12 चौके और एक छक्का मारा। टेलर ने ताइजुल की गेंद पर पांचवां शतक पूरा किया लेकिन ताइजुल ने उनकी पारी का अंत किया। स्क्वाएर लेग पर ताइजुल ने उनका शानदार कैच लपका। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने नाबाद 219 और मोनिमुल हक ने 161 रन की पारियां खेली थीं। जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 522 रन बनाकर घोषित की।

Test century No. 5 for Brendan Taylor!



It's also his fourth Test hundred against Bangladesh, and it couldn't have come at a more important time, rescuing his side from 131/5.



What an innings!#BANvZIM LIVE ⬇️https://t.co/hDFNdAlz4s pic.twitter.com/hmEqM1Xytk

Tea! ☕️



Taylor and Moor put on 64-run stand to help Zimbabwe recover from quick wickets and head into the break at 195/5.



The visitors will hope they can keep going in the final session.#BANvZIM LIVE ⬇️https://t.co/hDFNdAlz4s pic.twitter.com/72iKZSdUxl

