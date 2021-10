क्रिकेट T20 World Cup: भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए पाकिस्तान की 12 सदस्यीय टीम घोषित Published By: Ezaz Ahmad Sat, 23 Oct 2021 02:35 PM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.