T20 World Cup IND vs USA: ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद सिराज हुए बेस्ट फील्डर के लिए नॉमिनेट, किसको मिला मेडल?

Best Fielder Medal in India vs USA Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 12 जून को इंडिया वर्सेस यूएसए मैच न्यूयॉर्क में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने सात विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने तीनों डिपार्टमेंट में अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच जीतने के साथ सुपर-8 में अपनी जगह भी पक्की कर ली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की एक वर्ल्ड कप 2023 से चलने वाली परंपरा जारी है। हर मैच के बाद टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप बेस्ट फील्डर मेडल के लिए खिलाड़ियों को नॉमिनेट करते हैं। यह सिलसिला अमेरिका के खिलाफ मैच के बाद भी जारी रहा। पिछली बार मेडल देने के लिए रवि शास्त्री टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे और इस बार युवराज सिंह ने बेस्ट फील्डर का मेडल दिया।

टी दिलीप ने ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद सिराज को बेस्ट फील्डर के मेडल के लिए नॉमिनेट किया था और अंत में सिराज ने यह मेडल हासिल किया। सिराज ने अमेरिका टीम के भारतीय मूल के नीतीश कुमार का बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच लपका था इसके अलावा फील्डिंग के दौरान कुछ रन भी सेव किए थे। सिराज की फील्डिंग में लगातार सुधार आ रहा है और यह मैदान पर भी साफ झलकने लगा है।

मैच की बात करें तो अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 110 रन बनाए। 111 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने एक समय 39 रनों तक तीन विकेट गंवा दिए थे। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने मिलकर भारत को मुश्किल परिस्थिति ने निकाला और जीत तक ले गए। भारतीय टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना आखिरी लीग मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेलना है। न्यूयॉर्क में खेला गया यह आखिरी मैच था और अब नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इस स्टेडियम को खास टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचों के लिए ही बनाया गया था।