क्रिकेट T20 WC 2021: 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भारतीय तेज गेंदबाज मुनफ पटेल ने शोएब अख्तर का उड़ाया मजाक, बोले- पता नहीं भाई लोग क्या खाते हैं Published By: Namita Shukla Fri, 22 Oct 2021 03:11 PM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.