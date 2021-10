क्रिकेट T20 World Cup 2021 IND vs PAK: भारत की शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा को ड्रॉप करने के सवाल पर विराट कोहली ने कर दी रिपोर्टर की बोलती बंद Published By: Namita Shukla Mon, 25 Oct 2021 06:40 AM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.