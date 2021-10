क्रिकेट T20 WC IND vs NZ: टीम इंडिया के प्लेइंग XI के लिए अजहरुद्दीन ने सुझाए दो एकदम हटके बदलाव, हार्दिक पांड्या के साथ वरुण चक्रवर्ती को भी किया आउट Published By: Namita Shukla Fri, 29 Oct 2021 12:11 PM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.