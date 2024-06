T20 WC 2024: डिकॉक आउट या नॉट आउट? कैच को लेकर बल्लेबाज की अपील पर बवाल

ऐप पर पढ़ें

De Kock Out Or Not Out? टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर जीत हासिल कर ली। इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि अब डिकॉक के एक कैच को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। डिकॉक का यह कैच दक्षिण अफ्रीकी पारी के नौवें ओवर में पकड़ा गया था। अगर डिकॉक उस वक्त आउट हो जाते तो संभवत: दक्षिण अफ्रीकी टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। बता दें कि इस कैच को लेकर डिकॉक ने अंपायर से बातचीत भी की थी। बाद में थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉटआउट करार दिया था। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस मैच में इंग्लैंड के ऊपर सात रन से जीत दर्ज कर ली थी।

कैच को लेकर बहस

डिकॉक के जिस कैच को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है वह नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर हुआ था। आदिल रशीद की बॉल पर डिकॉक ने डीप बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग की दिशा में शॉट खेला। वहां पर खड़े मार्क वुड ने कैच पकड़ लिया। देखने में लग रहा था कि यह बेहद आसान कैच है, लेकिन डिकॉक संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर से मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचाने की गुहार लगाई। तमाम एंगल से रीप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मार्क वुड ने कैच सफाई से नहीं पकड़ा था। कैच होने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी। इसके बाद अंपायर ने डिकॉक को नॉट आउट करार दिया। डिकॉक ने इस मैच में 38 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली थी।

बटलर ने कही यह बात

डिकॉक की शानदार बैटिंग के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने टी 20 वर्ल्ड कप के इस मैच में 20 ओवरों में 163 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रूक के 37 गेंद पर 53 रनों के बावजूद छह विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक ही पहुंच सकी थी। हार के बाद बाद करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि क्विंटन डिकॉक की पारी ने दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर पैदा कर दिया। बटलर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जिस तरह से डिकॉक ने बल्लेबाजी की उससे वास्तव में हम पर दबाव आ गया था। उसने कुछ शानदार शॉट खेले और हम उसकी बराबरी नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि उसकी पारी ने मैच में अंतर पैदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पावर प्ले में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल काम रहा क्योंकि डिकॉक ने जोखिम उठा कर कुछ बेहतरीन शॉट खेले।