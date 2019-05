टी-20 मुंबई लीग में सबसे महंगे बिके अर्जुन तेंदुलकर, जानिए कीमत

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को टी-20 मुंबई लीग के दूसरे सत्र के लिए आकाश टाइगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब ने खरीदा है। शनिवार को हुए ऑक्शन में अर्जुन को टीम ने पांच लाख रुपए में खरीदा। सचिन तेंदुलकर इस लीग के ब्रांड दूत हैं। सुजीत नायक को भी पांच लाख रुपए के मूल्य में खरीदा गया है।

नीलामी में अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को ऑल राउंडर वर्ग में एक लाख रुपए के आधार मूल्य में शामिल किया गया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज अर्जुन भारत की अंडर-19 टीम के लिए अनाधिकृत टेस्ट में खेल चुके हैं।

कई टीमों ने उनके लिए बोली लगाई, लेकिन नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने पांच लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। इसके बाद नीलामी करा रहे चारू शर्मा ने दो नई टीमों - आकाश टाइगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब और ईगल ठाणे स्ट्राइकर्स- को बराबरी करने के मौके (ओटीएम) का विकल्प दिया।

दोनों टीमों ने ओटीएम का विकल्प चुना जिससे एक बैग में दो कार्ड रखे गए और मुंबई क्रिकेट संघ तदर्थ समिति के सदस्य उन्मेश खानविलकर ने एक कार्ड चुना, जो आकाश टाइगर्स का था जिससे उन्होंने जूनियर तेंदुलकर को हासिल किया। लीग 14 मई से वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगी।

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में बल्लेबाजी के लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब अर्जुन तेंदुलकर भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर क्रिकेट की दुनिया में अपना मुकाम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

अर्जुन तेंदुलकर ने घरेलू टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अर्जुन तेंदुलकर का एक पेसर के रूप में उभरना लगातार जारी है और इसके लिए उनकी मेहनत उनके परफॉर्मेंस में दिखाई भी दे रही है।

