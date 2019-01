माफी के बाद केएल राहुल के समर्थन में उतरे फैन्स, पूछा- राहुल की क्या गलती है 

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर निलंबित कर दिए गए भारतीय क्रिकेटरों हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल ने इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक दोनों को निलंबित कर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी वापिस बुला लिया गया है। दोनों क्रिकेटरों का करियर खतरे में पड़ा हुआ है, जबकि इंग्लैंड में होने वाला विश्व कप मात्र चार महीने दूर है। खिलाड़ियों के माफी मांगने के बाद केएल राहुल के फैन्स सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उतर आए हैं।

बीसीसीआई (BCCI) का संचालन देख रही प्रशासकों की समिति (COA) के प्रमुख विनोद राय का भी कहना है कि बोर्ड को खिलाड़ियों को सुधारना चाहिए न कि उनका करियर समाप्त करना चाहिए।

हार्दिक पांड्या के बचाव में उतरे ऑस्ट्रेलियाई अंपायर, कहा- हर कोई गलतियां करता है



इस मामले में दोनों क्रिकेटरों को नए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है। इस बीच राय ने इडुलजी को अपने जवाब में कहा है कि बोर्ड को युवा खिलाड़ियों का करियर तबाह नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सुधारना चाहिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट के हितों को भी ध्यान में रखना है।

सोशल मीडिया पर भी फैन्स केएल राहुल का समर्थन कर रहे हैं। फैन्स का कहना है कि शो के दौरान हार्दिक पांड्या ने ही लड़कियों को लेकर बयान दिया था। केएल राहुल ने तो कुछ नहीं बोला था तो फिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। उनकी इस मामले में क्या गलती है। साथ ही फैन्स बीसीसीआई से भी राहुल का करियर बर्बाद नहीं करने की अपील कर रहे हैं।

What is the fault of @klrahul11 ? @BCCI #KLRahul #HardikPandya

I thought we have freedom of speech in India! 🙄 @hardikpandya7 .

Half of the people would have not watched the show, who are commenting against them😹 — Sagar Rajgor (@iamsagarrajgor) January 13, 2019

I thought KL Rahul was decent and in proper control during the show hence he doesn't deserve any harsh punishment. Punish them but both don't deserve the same punishment. #HardikPandya deserves a severe punishment than #KLRahul — vman (@Varunatorr) January 10, 2019

today, i watch the full episode , some comments are inappropriate and disrespectful but sir my point is why bcci takes such a harsh stand. if they apologies for what they do than bcci should forgive them and kl had not said anything that offensive . @BCCI @klrahul11 — Gaurav Gupta (@Gg77Gupta) January 14, 2019

#Koffeewithcricketers

Why every1 is behaving like one saas bahu from daily soaps. Howmuch exaggeration can happen on one thing.

They came n said something, big deal??

They aren't the only person doing this.

Pity on #KLRahul !!

#KoffeeWithKaran — Juhi_Gupta (@Juhigjuhi) January 14, 2019

KL Rahul ne itna Kya bola jiski sja usko mil rhi hai... KL Rahul ko 2 match ka suspension thik tha.. ab kuch jyada nainsafi ho rhi hai KL Rahul ke sath — Rahul Patil (@RahulPa90744336) January 14, 2019

In the Pandya-Rahul case, what Pandya said was crass but by no means heinous that it's being made out to be. And what did Rahul say? And the punishment seems more like a Personal Vendetta now. Someone must intervene to save two young careers#DianaEdulji #HardikPandya #KLRahul — Anish Sah (@sah_anish) January 13, 2019

💪 | @klrahul11 Haven't Said anything disturbing or wrong in the Show & i think that he doesn't Deserve a Ban. It was an entertainment show. So i want all #Rahulians To Join Us Today at 1 PM for #GiveJusticeToRahul . If you think i am true don't forget to join. #KLRahul — KL Rahul FC (@KLRahul_Club) January 14, 2019

बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जांच को लेकर प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय और सदस्य डायना इडुलजी के बीच मतभेद हैं जबकि बीसीसीआई की 10 सदस्य इकाइयों ने जांच को लेकर लोकपाल नियुक्त करने पर चर्चा के लिए विशेष आम बैठक बुलाने की मांग की है।

इडुलजी ने भारतीय क्रिकेटरों को लेकर प्रारंभिक जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुये समिति के अध्यक्ष राय को ईमेल लिखा था और जांच बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी से कराने पर असंतोष जताया था।