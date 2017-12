VIDEO: सुशील कुमार की जीत पर समर्थकों ने काटा बवाल, जमकर चले लात-घूंसे

अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिये कुश्ती के चयन ट्रायल के दौरान दो बार के ओलंपिक चैम्पियन सुशील कुमार के चिर प्रतिद्वंद्वी प्रवीण राणा को हराने के बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ट्रायल के पहले दिन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे।

तीन साल बाद राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप स्वर्ण जीतकर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में वापसी करने वाले सुशील ने अपने सारे मुकाबले जीते। मामला तब बिगड़ गया जब सेमीफाइनल में सुशील से हारने के बाद राणा ने दावा किया कि सुशील के समर्थकों ने रिंग में उसके खिलाफ उतरने के लिये उसे और उसके बड़े भाई को मारा।

दूसरी ओर सुशील ने दावा किया कि मुकाबले के दौरान राणा ने उसे मारा। उसने कहा, ''उसने मुझे पीटा लेकिन कोई बात नहीं। यह मुझे अच्छा खेलने से रोकने की उसकी रणनीति होगी। यह खेल का हिस्सा है। जो कुछ हुआ था, वह गलत था। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुकाबला खत्म होने के बाद एक दूसरे के लिये सम्मान था।

सुशील ने राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप फाइनल में राणा को हराया था। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि सुशील के समर्थकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा है कि आगामी प्रो कुश्ती लीग में खेलने की भूल ना करें।

It is very unfortunate and I condemn it. It is wrong, there is no space for such things in sports: Sushil Kumar pic.twitter.com/goBjB8JTz2