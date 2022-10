IND vs NZ Warm-UP: सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉर्म-अप मैच से रहेंगे बाहर, इन दो प्लेयर्स की होगी एंट्री

IND vs NZ Warm-UP Match: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले वाॅर्म-अप में ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के बाद टीम इंडिया अब बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले अगले अभ्यास मैच में मैदान पर उतरेगी। भारत का सुपर-12 में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ने से पहले यह आखिरी प्रैक्टिस मैच होगा। कीवियों के खिलाफ होने वाले मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) को आराम दिया जाएगा। सूर्य की जगह दीपक हुड्डा या ऋषभ पंत में से किसी को खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंत मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि पंत के पैर में चोट लगी है। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच ये वॉर्म-अप मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा।

सूर्यकुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 33 गेंदों पर छह चौके और एक छक्का लगाया था। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी कुछ शानदार पारी खेली थी। सूर्य के अलावा और कुछ अन्य सीनियर प्लेयर्स को भी कीवी टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में आराम दिया जा सकता है।

वहीं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ अपनी बेस्ट प्लेइंग XI को फील्ड में उतारना चाहेगी क्योंकि टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले वॉर्म-अप मैच में केवल 98 रन पर ढेर हो गई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। केन विलियम्सन की कप्तानी वाली टीम अगले मुकाबले में डेवन कॉन्वे और जिमी निशम को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहेगी। ये दोनों खिलाड़ी पहले अभ्यास मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे।