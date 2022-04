मुंबई इंडियंस के लिए बदली सूर्यकुमार यादव की बैटिंग पोजिशन, बल्लेबाज ने ऐसे किया रिऐक्ट

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2022 का सफर अभी तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस टीम लगातार पांच मैच गंवा चुकी है। सूर्यकुमार यादव की बैटिंग पोजिशन को लेकर काफी बातें हुई हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 15 Apr 2022 05:51 PM

इस खबर को सुनें