सर्जरी के बाद सुरेश रैना ने शेयर किया ये Emotional Video

टीम इंडिया से बाहर चल रहे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना ने हाल ही में अपने घटने की सर्जरी करवाई है। इस सर्जरी के बाद रैना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही उसके साथ एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी है। इस वीडियो में रैना सर्जरी के बाद ट्रेड मिल पर सपोर्ट के साथ चलते नजर आ रहे हैं।

रैना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'ये मुश्किल हो सकता है लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। आप भले ही मुश्किल समय से गुजर रहे हों, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। मुश्किल होता है कि आप अपने दिमाग या शरीर को बदलकर बेहतर हो जाएं। ये सच में मुश्किल होता है। और हार मान जाना आसान है खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने से।'

✌️💪 It might be tough, but you won’t quit. You might be going through a tough time, but you won’t quit. It is hard to change your mind and body and become better. It’s really hard. And it’s easier to quit than to keep on pushing forward. ✌️🤞 pic.twitter.com/8YA3S5u0Ba