CSK के इस ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, सुरेश रैना ने शेयर किया इमोशनल मेसेज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एल्बी मोर्केल ने क्रिकेट के सभी फॉरमैट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एल्बी की इस घोषणा के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स में उनके साथी खिलाड़ी रहे और टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों में शुमार सुरेश रैना ने उनके लिए एक इमोशनल मेसेज शेयर किया है। रैना और एल्बी मोर्केल दोनों साथ चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके हैं।

एल्बी मोर्केल ने बुधवार को अपने संन्यास का फैसला सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'क्रिकेट के मैदान से ये मेरे लिए उस सफर के खत्म करने का समय है जो क्या शानदार रहा! मेरी जिंदगी के पिछले 20 साल शानदार रहे और इस दौरान कई अच्छी और बुरी यादें मेरे साथ हैं लेकिन मुझे लंबा करियर मिला। टाइटन्स क्रिकेट और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को शुक्रिया, अब मैं दूसरे छोर से क्रिकेट का लुत्फ उठाऊंगा।'

That’s the end for me and what a journey it’s been! Plenty of memories good and bad, but I was blessed with a very long career. Thanks @Titans_Cricket @OfficialCSA, will enjoy the game now from the other side. pic.twitter.com/sXik0KYFbz — Albie Morkel (@albiemorkel) January 9, 2019

मोर्केल ने 1999-2000 सीजन में अपने घरेलू सीजन की शुरुआत की और फिर 2004 में अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर में दक्षिण अफ्रीका और घरेलू टीम टाइटंस के अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स, डबीर्शर, डरहम, सोमेरसेट और सेंट लूसिया जुक्स जैसी टीमों के लिए मैच खेले।

रैना ने उनके शुभकामनाएं देते हुए लिखा- 'सीएसके के लिए खेलते हुए आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना खुशनसीबी रही। आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं।'

It was a pleasure playing with you in #CSK & sharing the dressing room buddy @albiemorkel, wish you lots of success on your new journey.☝️🏟👌🤙 https://t.co/kkSmZeu9xI — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 9, 2019