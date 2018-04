IPL2018: रैना ने शेयर की ग्रेसिया-जिवा की ऐसी फोटो कि मच गया 'तहलका'

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और सुरेश रैना की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इसके अलावा साक्षी धौनी और प्रियंका रैना के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब इन दोनों की बेटियां भी अच्छी सहेली बनती दिख रही हैं।

चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को हराया और पापा की टीम की जीत की खुमारी एक दिन बाद भी ग्रेसिया और जिवा पर चढ़ी रही। रैना ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें ग्रेसिया और जिवा होटल रूम में साथ में लेटी हैं और अपने-अपने टैबलेट पर सीएसके और आरसीबी मैच की हाइलाइट्स देख रही हैं।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुरेश रैना ने लिखा, 'नई BFF टाउन में। ग्रेसिया और जिवा अभी पिछले मैच की हाइलाइट्स देखने में बिज़ी हैं।'

The new BFF in town!! Gracia and Ziva🤩😍Currently busy looking at last night's match highlights on their tablets😉 #DigitalWorld #TwoLittlePrincess #IPL2018 pic.twitter.com/hKJjbkO7z6