ये क्या! रैना को बर्थडे WISH करने के चक्कर में धौनी को क्या कह बैठे इरफान

टीम इंडिया से बाहर चल रहे सुरेश रैना आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। रैना इन दिनों टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं। रैना के जन्मदिन पर उनकी पत्नी प्रियंका ने उनके लिए एक खास मेसेज लिखा है। वहीं इरफान पठान ने भी रैना को सोशल मीडिया पर विश किया है।

रैना को जन्मदिन की बधाई देते हुए रैना ने महेंद्र सिंह धौनी का मजाक भी उड़ाया है। प्रियंका ने रैना के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट किया, 'शुक्रिया हमेशा मुझ पर विश्वास रखने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए और हमेशा मुझे हंसाते रहने के लिए। I love you, my wonderful husband. Wish you a very #HappyBirthday'

Thank you for always believing in me, for inspiring, encouraging, and comforting me and always making me smile. I love you, my wonderful husband. Wish you a very #HappyBirthday! 🎂❤️😘@ImRaina pic.twitter.com/a2NgSwLYRF