WOMEN's T20 CHALLENGE: सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर जीता खिताब

सुपरनोवाज ने शनिवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए भारत की पहली महिला क्रिकेट लीग, महिला टी-20 चैलेंज में आखिरी गेंद तक खिंचे रोमांचक फाइनल में वेलोसिटी को 4 विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। मिताली की कप्तानी वाली वेलोसिटी ने मुश्किल से सुपरनोवाज के सामने 122 रनों का लक्ष्य रखा था। सुपरनोवाज की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 51 रनों की पारी खेल टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया, लेकिन वह आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गईं। लिया तहुहु (नाबाद 2) और राधा यादव (नाबाद 10) ने बाकी की चार गेंदों पर जरूरी सात रन बनाकर अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाई। मध्य के ओवरों में गिरते विकेट के सिलसिले के बीच हरमनप्रीत ने एक छोर संभाले रखा।

उन्होंने 37 गेंदों की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। कम स्कोर का बचाव करने उतरी वेलोसिटी को एकता बिष्ट और सुषमा वर्मा की जुगलबंदी ने पहली सफलता दिलाई। सुपरनोवाज का कुल स्कोर नौ रन ही था तभी सलामी बल्लेबाज प्रिया पुनिया और चामारी अटापट्टू के बीच रन लेने को लेकर गलत फहमी हुई और अटापट्टू को विकेट देकर इसका भुगतान करना पड़ा। वह सिर्फ दो रन ही बना सकीं। यहां से प्रिया और जेमिमा रोड्रिगेज ने टीम को संभालते हुए स्कोर 53 रनों तक पहुंचाया। बल्ले से कमाल दिखा चुकी एमेलिया केर ने रोड्रिगेज को अपनी ही गेंद पर कैच लपक कर पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 25 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 22 रन बनाए।

Supernovas Skipper @ImHarmanpreet is the Player of the Match for her match-winning knock of 51 off 37 deliveries. pic.twitter.com/C3J0DKCQ7Q