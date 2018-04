SRHvKXIP Video: पंजाब की टीम में ये 'मलिंगा' कौन हैं! सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं ट्रोल

गुरुवार को खेले गए आईपीएल के 25वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को ... विकेट से हरा दिया। इस मैच में पंजाब ने लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद की पारी 132 रनों पर रोक दी। यूं तो पंजाब की ओर से पांच विकेट लेने वाले अंकित राजपूत छाए रहे, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा भी था जिसने सिर्फ एक ओवर डाला और फिर भी सुर्खियां बटोर लीं।

कौन है 'मलिंगा' जैसा ये बॉलर

दरअसल पंजाब की ओर से इस आईपीएल में पहला मैच खेल रहे मनोज तिवारी ने भी एक ओवर बॉलिंग की। इस ओवर में न उन्होंने ज्यादा रन खाए और ना ही कोई विकेट हासिल किया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो ने लगीं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी के अजीबो-गरीब बॉलिंग एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजे लिए। 8वां ओवर फेंकने आए तिवारी ने जैसे ही पहली बॉल डाली दर्शक और कमंटेटर उनका एक्शन देखकर दंग रह गए। तिवारी बिल्कुल श्रीलंका के लासिथ मलिंगा की तरह साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग डाल रहे थे।

2nd time I've seen Manoj Tiwary going this low.1st time was when he made that Rashid Latif video. pic.twitter.com/5XSzb0jJCH — PSL Troll (@psl_troll) April 26, 2018

Don't talk about this IPL things, If you compare yuvi with manoj tiwary, yuvi will always have an upper hand. — Krishanshu Garg (@KrishanshuGarg) April 26, 2018

कुछ लोगों ने मनोज तिवारी को सीधा मलिंगा से कंपेयर कर दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए कहा कि उनका एक्शन देखकर केदार जाधव को जलन होगी। आपको बदा दें कि जाधव भी साइड आर्म यानि 'Slinga' स्टाइल से बॉलिंग कराते हैं। गौरतलब है कि मनोज तिवारी को इस मैच में युवराज सिंह की जगह पर शामिल किया गया था।

