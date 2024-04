सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसा करने वाली दूसरी टीम बनी

ऐप पर पढ़ें

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट खोकर 266 रन बनाए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी हुई। इन दोनों ने पांच ही ओवर में 100 रन के आंकड़े को पार कर दिया था, जोकि आईपीएल के इतिहास में पहली बाहर हुआ। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरा बार 250 प्लस का स्कोर बनाया है।

आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम दो बार टूर्नामेंट के इतिहास का हाईएस्ट स्कोर बना चुकी है। हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में तीन विकेट खोकर 287 रन बनाए, जोकि आईपीएल के इतिहास का हाईएस्ट स्कोर है। इसके पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन विकेट खोकर 277 रन बनाए थे। शनिवार को हैदराबाद की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 विकेट खोकर 266 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 250 प्लस बनाने वाली पहली टीम बन गई है।

फ्रेचाइजी टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 250 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सरे के नाम है। तीन बार टीम ने ये कारनामा किया है। हैदराबाद ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हेड ने 32 गेंद की पारी में 11 चौके और छह छक्कों की मदद से 89 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने महज 12 गेंद की पारी में दो चौके और छह छक्कों की मदद से 46 रन जड़ दिए।

इन दोनों की मौजूदगी में सनराइजर्स ने पांच ओवर में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज रनों का शतक पूरा किया और फिर पावरप्ले में रिकॉर्ड 125 रन बनाये। दोनों ने शुरुआती छह ओवरों में 10 छक्के और इतने ही चौके लगाए। शाहबाज अहमद ने आखिरी ओवरों में 29 गेंद में नाबाद 59 रन की पारी खेल टीम को 266 रन तक पहुंचाया जो आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।

आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर

287/3 - SRH vs RCB बेंगलुरु 2024

277/3 - SRH vs MI हैदराबाद 2024

272/7 - KKR vs DC विजाग 2024

266/7 - SRH vs DC, दिल्ली, आज*

263/5 - RCB vs PWI बेंगलुरु 2013

263/7-RCB vs SRH बेंगलुरु 2013

फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 250+ योग

3 - सरे

3 - सनराइजर्स हैदराबाद*

2 - समरसेट

2 - यॉर्कशायर

2- आरसीबी