सुनील गावस्कर ने किया WTC Final की भारतीय प्लेइंग-11 का खुलासा, जानिए भरत-ईशान में किसे चुना

ऐप पर पढ़ें

Sunil Gavaskar Chooses his Best Indian playing 11 for WTC Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया की 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में टक्कर होगी। यह खिताबी मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम दूसरे बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में उतरेगी। भारत को साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। फाइनल से पहले दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर जमकर बातें हो रही हैं। वहीं, भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी फाइनल के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय प्लेइंग इलेवन का खुलासा किया है। उन्होंने अपनी टीम में तीन तेन गेंदबाजों और दो स्पिनर्स को चुना है। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन पर केएस भरत को तरजीह दी है। भरत चार टेस्ट खेल चुके हैं जबकि ईशान का सबसे लंबे फॉर्मट में अब तक डेब्यू नहीं हुआ।

गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ''मैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल को पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी दूंगा। रोहित पहले और गिल दूसरे नंबर पर होंगे। नंबर तीन पर चेतेश्वर पुजारा और उनके बाद विराट कोहली होंगे। मैं, नंबर पांच अजिंक्य रहाणे को रखूंगा।'' उन्होंने कहा कि नंबर छह थोड़ी चिंता का विषय है क्योंकि उन्हें भरत और किशन के बीच में से चयन चुनना है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि नंबर छह पर केएस या ईशान किशन से कोई होगा। वे भरत के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसने अब तक कई मैच खेले हैं। ऐसे में इस स्थान पर भरत के साथ रहूंगा।"

WTC Final: रोहित शर्मा VS पैट कमिंस, भारत-ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का इंग्लैंड में कैसा है रिकॉर्ड

गावस्कर ने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा और रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग इलेवन में रखा है। उन्होंने कहा, ''जडेजा नंबर सात पर होंगे। अगर मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी रहती है तो मुझे लगता है कि आप सातवें स्थान पर जडेजा और आठवें स्थान पर अश्विन को होना चाहिए। इसके बाद, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज होंगे। वहीं, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर 11वें नंबर पर हैं।''

सुनील गावकर की डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए पसंदीदा भारतीय प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएस भरत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर।