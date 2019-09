INDvsWI: इशांत शर्मा के फैन हुए सुनील गावस्कर, तारीफ में कहीं ये बातें

India vs West Indies, 2nd Test at Sabina Park: वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका के सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने अपना पहला अर्द्धशतक पूरा किया। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इशांत शर्मा की जमकर तारीफ की। इशांत ने न केवल पचास रन का आंकड़ा छुआ, बल्कि मध्यक्रम के बल्लेबाज हनुमा विहारी के साथ शतकीय भागीदारी भी निभाई। 126 टेस्ट पारियों में इशांत का यह पहला अर्द्धशतक है।

इशांत शर्मा ने 80 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय पारी 416 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। कमेंटरी बॉक्स में बैठे भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दिल्ली के इशांत की जमकर तारीफ की। 'लिटिल मास्टर' खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए, जब इशांत ने एक गेंद को रिवर्स करने की कोशिश की। गावस्कर ने कहा, ''वह अपनी विकेट सस्ते में क्यों गंवाना चाहते हैं। जबकि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनकी विकेट कितनी कीमती है।''

हनुमा विहारी ने अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया शतक, कही ये भावुक बात

सुनील गावस्कर ने कहा, ''इशांत ने पहले टेस्ट में भी अच्छी भागीदारी की थी। एंटिगा में भी हनुमा विहारी के साथ ही इशांत और हनुमा के बीच अच्छी साझेदारी हुई थी, जिससे भारत अतिरिक्त रन बना सका। यही काम जमैका में इन दोनों ने किया। इशांत ने पचास रन मार्क छूने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और बल्ला ऊपर उठाया। विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया।

100 runs for 8th wicket Partnership,

Maiden Hundred by #HanumaVihari.. but the best part of match till now is #IshantSharma finishing his 1st Test50..

Once upon a time he was not more than 1-2 ball batsmen..now slowly moving towards Bowling All-rounder..

Captain going Crazy!! pic.twitter.com/1roeF8Umd0