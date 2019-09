अमेरिका में महान मुक्केबाज मुहम्मद अली की की पत्नी से मिले सुनील गावस्कर

महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने केंटकी में दिवंगत मुक्केबाज मुहम्मद अली की पत्नी लोनी अली और लुइसविले के मेयर ग्रेग फिशर से मुलाकात की। इस दौरान गावस्कर ने प्रतिष्ठित मुहम्मद अली केंद्र में एक क्रिकेट संग्रहालय खोलने के बारे में चर्चा भी की। गावस्कर ने प्रस्तावित क्रिकेट संग्रहालय को अपने कुछ यादगार चीजें दान में देने पर सहमति व्यक्त की है।

I was pleased to welcome cricket star Sunil Gavaskar to Louisville! pic.twitter.com/uIYKbjkWFO