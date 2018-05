IPL2018: राजस्थान की हार पर ट्रोल हुआ ये बल्लेबाज, लोग बोले- रिटायर हो जाओ!

बुधवार को खेले गए आईपीएल 2018 के एलीमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता के सामने 25 रनों से हार गई। राजस्थान 170 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए सिर्फ 144 रनों तक ही पहुंच सकी। जहां राजस्थान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने टीम को जीतने की उम्मीद दिखाई वहीं, मिडल ऑर्डर ने काफी निराश किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टुअर्ट बिन्नी का जो इस बार भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरे नहीं उतर सके। बिन्नी के खराब प्रदर्शन पर लोगों ने सोशल मीडिया पर फिर एक बार उन्हें घेर लिया।

बिना खाता खोले लौटे बिन्नी

मैच के अंतिम ओवरों में राजस्थान के सेट बल्लेबाज रहाणे और सैमसन आउट हो गए। जब तीन ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी तब स्टुअर्ट बिन्नी क्रीज पर आए। इस बार उनके पास मौका था कि बेहद अहम मैच में हिट लगाकर कप्तान का भरोसा जीत लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिन्नी ने ओवर में दो बॉल डॉट कर दीं और तीसरी गेंद पर जीरो पर आउट होकर लौट गए। लगातार फ्लॉप साबित हो रहे बिन्नी ने सबसे अहम में भी कुछ करके नहीं दिखाया। उनके आउट होने के साथ ही ट्विटर पर लोग उन्हें खूब कोसने लगे।

लोगों ने बिन्नी को दी रिटायरमेंट की सलाह

शून्य पर आउट होकर लौटे बिन्नी, ट्विटर यूजर्स द्वारा ट्रोल हो गए। किसी ने कहा कि वो राजस्थान टीम की सबसे खराब चॉइस हैं। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने उन्हें फ्लॉप एक्टर्स से कंपेयर कर दिया। हालांकि ज्यादातर नाराज लोगों ने बिन्नी को रिटायर होने की सलाह दे डाली।

I was so sad when I heard that #ABDevilliers is retired but suddenly I realised that Stuart Binny is still playing! Now I’m speechless 😶 #KKRvRR