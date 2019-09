VIDEO: जब स्टीव स्मिथ के लिए इंग्लैंड के दर्शकों ने खड़े होकर बजाई तालियां

Ashes 2019, England vs Australia, 5th Test: इंग्लैंड ने पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के चौथे दिन आस्ट्रेलिया को 135 रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की और घरेलू सत्र का सकारात्मक अंत किया जिसमें टीम विश्व कप भी जीतने में सफल रही। इस सीरीज में स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। एक साल से कुछ ऊपर समय हुआ है जब स्टीव स्मिथ पर गेंद से छेड़छाड़ मामले में एक साल का प्रतिबंध लगा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में बेहतरीन वापसी की है। पूरी सीरीज के दौरान स्मिथ के शानदार परफॉर्मेंस का ही नतीजा था कि जब वह दूसरी पारी में आउट होकर लौट रहे थे तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया।

इस सीरीज के दौरान इंग्लैंड के फैन्स स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूके। पहले ही मैच में फैन्स सैंडपेपर लेकर पहुंचे थे। इसके साथ ही फैन्स स्मिथ के लिए 'चीटर-चीटर' के भी जमकर नारे लगाए थे। स्मिथ ने इन बातों से कमजोर ना पड़ते हुए अपना फोस बनाए रखा और अपने बल्ले से हर किसी को जवाब देते रहे।

पहले वर्ल्ड कप 2019 में और अब टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ ने यह दिखाया कि क्यों वह महान बल्लेबाज हैं। 30 वर्षीय स्मिथ ने अनेक रिकॉर्ड एशेज में तोड़े। उन्होंने 4 मैचों की सात पारियों में 774 रन बनाए। उनका औसत 110.57 का रहा। उन्होंने तीन शतक और तीन अर्द्धशतक लगाए। उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर चल रहे विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया।

अंतिम टेस्ट के चौथे दिन ओवल में जब वह आउट हुए तो दर्शकों ने उनका स्वागत खड़े होकर किया। स्मिथ को 23 रन पर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बेन स्टोक्स ने कैच किया। ऑस्ट्रेलिया 399 रनों का पीछा कर रहा था। स्मिथ जब पवेलियन लौटने लगे तो सभी दर्शक खड़े हो गए। इंग्लिश ब्रॉडकास्टर ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंगः स्टीव स्मिथ अनश्वर हैं। उनकी बहुत बुरे तरीके से हूटिंग हुई। इस सीजन में उन्हें इंग्लैंड के गेंदबाजों को शानदार तरीके से ध्वस्त किया। क्या शानदार खिलाड़ी हैं। उनका बल्ला सैंडपेपर से भी ज्यादा मजबूत है।

