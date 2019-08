Ashes 2019: एशेज के पहले दिन शतक जड़कर इमोशनल हुए स्मिथ, दिया ये बयान

Ashes 2019, England vs Australia, 1st Test Day 1: इंग्लैंड के खिलाफ 144 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को पहले एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने वाले स्टीव स्मिथ ने माना कि एक साल के बैन के दौरान उन्होंने कई बार क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोचा। स्मिथ पर दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान बॉल टेम्परिंग मामले में शामिल होने के कारण प्रतिबंध झेलने के बाद पहला टेस्ट खेल रहे हैं।

'क्रिकइंफो' ने स्मिथ के हवाले से बताया, “पिछले 15 महीनों में कई बार ऐसा समय आया जब मैं यह नहीं जानता था कि मैं कभी क्रिकेट खेल पाऊंगा या नहीं।”

स्मिथ ने कहा, “एक समय पर मैंने इसके लिए प्यार खो दिया था, खासकर उस समय जब मेरी कोहनी का ऑपरेशन हुआ था। ये काफी अजीब था, ये वो दिन था, जब मेरी कोहली के ब्रेसेस हटाए गए, मुझे फिर से इसके लिए प्यार मिला। मुझे नहीं पता कि ये क्या था, ये एक ट्रिगर की तरह था जिसने कहा कि मैं फिर से मैदान में जाने के लिए तैयार हूं, मैं खेलना चाहता हूं।”

स्मिथ ने एजबेस्टन मैदान पर हुए मैच में अपने करियर का 24वां शतक लगाया। उन्होंने कहा, “इससे पहले मेरे अंदर ऐसी भावना कभी नहीं थी। मुझे खेल से बहुत ज्यादा प्यार नहीं था, और ये थोड़ी देर के लिए था। किस्मत से, वो प्यार वापस लौट आया। मैं वास्तव में इसके लिए आभारी हूं, ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से खेल रहा हूं और मुझे जो पसंद है वो कर रहा हूं।”

Steve Smith on the moment that sent 'shivers down his spine' on day one at Edgbaston #Ashes pic.twitter.com/E3kY4XRdzS