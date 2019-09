एशेज 2019: 82 रनों की पारी खेलकर आउट हुए स्टीव स्मिथ, कुछ ऐसे आए रिएक्शन

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे और पहली पारी में दोहरा शतक बनाने वाले स्टीव स्मिथ (82) एशेज सीरीज में चौथा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन उनकी बेहतरीन पारी से ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट के चौथे दिन शनिवार (7 सितंबर) को अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 186 रन पर घोषित कर मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 383 रन का लक्ष्य रख दिया। स्टीव स्मिथ का एशेज 2019 में यह अबतक का सबसे कम स्कोर है। 82 रनों पर आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आए।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित की। पहली पारी में 211 रन बनाने वाले स्मिथ ने दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 82 रन बनाए और इस सीरीज में चौथा शतक लगाने से चूक गए। मैथ्यू वेड ने 34 और कप्तान टिम पेन ने नाबाद 23 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने तीन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने दो विकेट लिए।

गेंद के साथ छेड़छाड़ मामले में बैन के बाद एशेज स्टीव स्मिथ की पहली टेस्ट सीरीज है। स्मिथ ने एशेज 2019 में अबतक चार पारियों में कुछ इस तरह रन बनाए हैं- 144, 142, 92, 211, 82. यह स्मिथ का एशेज सीरीज का सबसे कम स्कोर रहा।

His 82 is both the second-highest score of this Test by any player (behind his own 211), but also Steve Smith's lowest score of this entire #Ashes series 🤯 pic.twitter.com/kgMSTif9V3 — ICC (@ICC) September 8, 2019

You know you're not having a bad series when a score of 82 is the worst you've posted in six innings 😲



Steve Smith continues to give England a nightmare #Ashes pic.twitter.com/teOXwMKuaf — bwin (@bwin) September 7, 2019

Imagine only scoring 82 runs. Humiliating. #Ashes — Ben Pobjie (@benpobjie) September 7, 2019

Steve Smith has finally failed. Just the 82 runs. #Ashes — Rahul Puri (@rahulpuri) September 7, 2019

Jack Leach in the #Ashes so far:



✅ The greatest ever 1*

✅ Lifetime supply of glasses

✅ The wicket of Steve Smith



This is what a national hero looks like.#ENGvAUS pic.twitter.com/U0OrMKXXTX — William Hill (@WilliamHill) September 7, 2019

बता दें कि इंग्लैंड ने दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट खोकर 18 रन बना लिए और उसे जीत के लिए अभी 365 रन की जरूरत है। ओपनर रोरी बर्न्स और कप्तान जो रुट खाता खोले बिना आउट हुए। दोनों विकेट तेज गेंदबाज पैट कमिंस नेलिए। स्टंप्स पर जो डेनली 10 और जैसन रॉय आठ रन बनाकर क्रीज पर थे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)