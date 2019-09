ASHES 2019: क्या मैनचेस्टर की जीत के बाद स्मिथ ने उतारी थी जैक लीच की नकल?

Ashes 2019, England vs Australia: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 185 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस जीत के बाद सोशल मीडिया में स्टीव स्मिथ की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कहा गया कि स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाड़ी जैक लीच की नकल उतार रहे थे। लेकिन अब इस तस्वीर का सच सामने आ गया है।

मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद स्टीव स्मिथ की एक तस्वीर चारों तरफ घूम रही है। इसमें दाएं हाथ का यह बल्लेबाज चश्मा लगाकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। इस तस्वीर के वायरल होते ही लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि स्मिथ इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच की नकल उतार रहे हैं। इसके लिए इंग्लैंड के फैन्स ने स्मिथ की कड़ी आलोचना की है।

इसके दो दिन बाद स्मिथ के कोच क्रिस रोजर्स ने यह खुलासा किया है कि यह उनका सेलिब्रेशन है। स्मिथ ने यह फोटो मुझे भेजी और कहा कि वह मेरी नकल उतार रहे हैं।

Bit of chat in the UK and Australian press this morning that Steve Smith was mocking Jack Leach last night. The fact is Steve donned some glasses as a nod to the great Chris ‘Bucky’ Rogers. Uncanny resemblance wouldn’t you say! 🤓🏺🇦🇺 @gettysport @stevesmith49 #Ashes19 pic.twitter.com/pDtlsGBY9A