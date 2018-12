VIDEO: बैन के बाद कुछ यूं बीती स्मिथ की जिंदगी, बयां किया दर्द

बॉल टेंपरिंग के कारण एक वर्ष का बैन झेल रहे पूर्व नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बिग बैश लीग के विज्ञापन के जरिए वापसी का संकेत देने में जुटे हैं। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में स्मिथ के अलावा डेविड वॉर्नर और कैमरुन बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निलंबित कर दिया था। स्मिथ हालांकि, बिग बैश लीग टूनार्मेंट में खेल रहे हैं और लीग के ओपनिंग मैच के दौरान उनपर आधारित एक विज्ञापन टीवी पर प्रसारित किया गया।

दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनी वोडाफोन के विज्ञापन में स्मिथ वापसी और उनके साथ बॉल टेंपरिंग प्रकरण को लेकर बात करते दिख रहे हैं। वोडाफोन एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्रायोजक है, जिसने लीग के ओपनिंग मैच में ब्रिसबेन हीट को हराया था।

इस विज्ञापन को स्मिथ के बॉल टेंपरिंग प्रकरण पर आधारित कर बनाया गया है, जिसमें उनके प्रेस कांफ्रेंस में रोते हुए फुटेज को भी दिखाया गया है। जब उन्हें कप्तानी से हटाने के अलावा सीए द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सीए की सामाजिक कार्यों में स्मिथ के हिस्सा लेने की सजा देने के तहत उनके स्कूल का दौरा करने की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं।

स्मिथ को इसमें कहते सुना जा सकता है, “मैं बहुत मुश्किल स्थिति में था। लेकिन इस समय ने मुझे सिखाया कि अन्य लोग कैसे मुश्किल स्थितियों से निकलते हैं और इससे निकलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी गलती मानकर उसकी जिम्मेदारी लें। संडरलैंड क्लब में वापसी करके खुशी हो रही है। मुझे चुनौती स्वीकार करना अच्छा लगता है, लेकिन गेंदबाजों के साथ।”

वह कहते हैं, “मुझे कई मुश्किल दिनों का सामना करना बड़ा, लेकिन ठीक है। हर कोई गलती करता है, लेकिन अहम है कि इस पर आप कैसे व्यवहार करते हैं। मैं बस अब मजबूती से वापसी करना चाहता हूं।”

