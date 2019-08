Ashes 2019: चौथे टेस्ट में वापसी के लिए तैयार हो रहे स्टीव स्मिथ, देखें- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia 4th Test at Old Trafford: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) उम्मीद कर रहे हैं कि वह चौथे टेस्ट में वापस लौटेंगे। चोटिल होने के बाद उन्होंने पहली बार नेट सेशन में भाग लिया। स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट के दौरान हेंडिग्ले में नेट पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। एक वेबसाइट के मुताबिक, दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर के एक बाउंसर लगने के बाद प्रमुख कोच ग्राम हिक और श्रीधरण श्रीराम की निगरानी में स्मिथ चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था और तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स ने शानदार नाबाद 135 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत दिलाई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच 251 रन से जीता था। अब एशेज सीरीज 1-1 से बराबर है। चौथा टेस्ट मैच 4 सितंबर से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाना है।

संभवतः स्टीव स्मिथ डर्बीशर के खिलाफ डर्बी में तीन दिवसीय मैच खेलेंगे। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने पहले टेस्ट की दोनों पारिय़ों में 142 और 144 रन की पारी खेली थी। दूसरे टेस्ट में रिटायर हर्ट होने से पहले उन्होंने 80 रन बनाए थे। इसके बाद वह दोबारा खेलने आए और रनों की संख्या को 92 तक पहुंचाया। तीसरे टेस्ट में वह चोट की वजह से नहीं खेल पाए। अब उनकी नेट प्रैक्टिस के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वह चौथे टेस्ट में टीम के साथ जुड़ जाएंगे।

Steve Smith is expected to feature in the Derby tour match starting Thursday after facing bowlers today for the first since Lord's #Ashes pic.twitter.com/ZMK2fwZLfZ — cricket.com.au (@cricketcomau) August 25, 2019

स्टीव स्मिथ के अलावा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी नेट्स में नजर आए।

Steve Smith striding out on the morning of day four #Ashes pic.twitter.com/wmxQ8iet1r — cricket.com.au (@cricketcomau) August 25, 2019

जोफ्रा आर्चर की बाउंसर से घायल हुए थे स्टीव स्मिथ

जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्टीव स्मिथ को अपनी बाउंसर पर घायल किया। आर्चर की 92.3 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड वाली एक शॉर्ट पिच गेंद सीधे आकर स्टीव स्मिथ की गर्दन पर लगी और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। स्मिथ को जब चोट लगी तो वह 80 रन बनाकर खेल रहे थे। चोट लगने के बाद वह कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए और दोबारा लौटे तो 92 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।

स्मिथ की जगह मार्नस लॉबुशेन हुए टीम में शामिल

स्मिथ को लॉडर्स मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद कान के नीचे गर्दन पर लग गई थी। वह रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए थे और थोड़ी देर बाद वापसी करने आए थे। लेकिन अगर दिन जब वह सुबह उठे तो उनके सिर में दर्द हुआ जिसके बाद उनकी जांच की गई जिसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं पाई गई। इसके बाद वह अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में नहीं उतरे। मार्नस लॉबुशेन अब तीसरे टेस्ट मैच में भी स्मिथ की जगह लेंगे।