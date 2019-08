VIDEO: स्टीव स्मिथ की कनपटी पर लगी जोफ्रा आर्चर की बाउंसर, स्टेडियम में पसरा सन्नाटा

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज टेस्ट सीरीज 2019 के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में एक बार फिर इंग्लैंड के लिए सिरदर्द बने। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में शर्मिंदा होने से बचाया। इस प्रयास में स्टीव स्मिथ जोफ्रा आर्चर की एक खतरनाक बाउंसर पर चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 77वां ओवर डाल रहे जोफ्रा आर्चर की करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक बाउंसर गेंद सीधे आकर स्टीव स्मिथ की बाई कनपटी पर लगी और वह हवा में उछलकर पिच पर मुंह के बल गिर गए। इसके बाद वह काफी देर तक मैदान में ही चित पड़े रहे। इस दौरान स्मिथ के नाक से खून भी निकल रहा था।

स्मिथ एक बार फिर इंग्लैंड के लिए बने सिर दर्द

फिर ऑस्ट्रेलियाई ​टीम के मेडिकल स्टाफ ने मैदान में पहुंचकर स्टीव स्मिथ को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद स्मिथ को वापस पवेलियन ले जाया गया। स्मिथ चोट लगने के वक्त 152 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर खेल रहे थे। पीटर सिडल ऑस्ट्रेलिया के सातवें वकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद स्मिथ फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। वह अपने शतक से 8 रन दूर रह गए और 92 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। इस दौरान मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक, ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ स्मिथ की सलामती की दुआ कर रहे थे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई के ओपनर फिल ह्यूज की साल 2014 में सिर में बाउंसर लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद से क्रिकेट के मैदान पर जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो वह डरावनी यादें जेहन में ताजा हो जाती हैं।

F*ck you @JofraArcher

You are a coward.

Smiling like a a*shole after a deadly bouncer straight on his spine#loser

Shame on you

I hope he is fine.#Ashes19 #SteveSmith pic.twitter.com/fxkrXSMXii