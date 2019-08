Ashes 2019: ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, तीसरा टेस्ट नहीं खेल सकेंगे स्टीव स्मिथ

एशेज के तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हेडिंग्ले में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में नहीं खेल सकेंगे। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान स्मिथ की गर्दन में जोफ्रा आर्चर की बाउंसर गेंद लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। स्मिथ दूसरी पारी में भी नहीं खेल सके थे।

स्मिथ जब 80 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी आर्चर की बाउंसर गेंद उनकी गर्दन में जा लगी थी। इसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। हालांकि पहली पारी में स्मिथ बल्लेबाजी के लिए लौटे थे और 92 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरी पारी में स्मिथ की जगह मार्नस लाबूशेन ने बल्लेबाजी की थी। बर्मिंघम के एजबेस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ था, ऐसे में सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है।

BREAKING: Justin Langer confirms Steve Smith will miss the third #Ashes Test: https://t.co/lTsuSOPA2T pic.twitter.com/t3r9VUSepT