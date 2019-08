स्टीव स्मिथ का गेंद छोड़ने का स्टाइल हुआ वायरल, देखें- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia, 2nd Test at Lords: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के पास टेस्ट मैचों की सबसे मजबूत तकनीक है। उनकी तकनीक को लेकर कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 60 से अधिक है। यह औसत सर डॉन ब्रेडमैन के बाद सबसे बेहतर है। यह बताता है कि स्मिथ ने किस तरह गैर परंपरागत शैली में भी सफलता हासिल की है। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपनी क्रीज में लगातार शफल करते रहते हैं। शायद यह उनकी रणनीति है, जो गेंदबाज को लाइन और लेंथ पर गेंदें नहीं डालने देती। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने आफ स्टंप से बाहर निकल कर गेंद को हिट किया। इससे कई लोग चकित भी रह जाते हैं।

एशेज के दूसरे टेस्ट के दौरान उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदें छोड़ने की कला का प्रदर्शन किया है। उनके गेंदों को छोड़ने का स्टाइल कई बार मनोरंजक लगता है, लेकिन स्मिथ अपने करियर को इसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। स्मिथ फिलहाल इंग्लैंड के साथ एशेज का दूसरा टेस्ट लॉर्डस पर खेल रहे हैं। यहां की परिस्थितियां सीम गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

30 वर्षीय स्टीव स्मिथ पिच पर डांस करते दिखाई देते हैं। कभी वह अपने पैर उठाते हैं, कभी पीठ दिखाते हैं और कभी उछलते हैं। इंग्लैंड की वुमन क्रिकेटर एलेक्स हार्टली ने हाल ही में उनका एक वीडियो शेयर किया है।

फैन्स ने स्टीव स्मिथ के इस वीडियो पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं, कुछ फैन्स को स्मिथ के इस वीडियो को देखकर कर्टनी वाल्श की याद आ गई है।

