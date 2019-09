Ashes 2019 Eng vs Aus: मैच के दौरान जब बीचबॉल से शॉट खेलते नजर आए स्टीव स्मिथ- photos

मौजूदा एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ शानदार फॉर्म में हैं। स्मिथ इस सीरीज में दो सेंचुरी जड़ चुके हैं, जबकि एक पारी में 92 रन बना चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा टेस्ट की पहली पारी में 60 रन बनाकर नॉटआउट हैं। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान एक मौका ऐसा आया जब मैदान पर बीचबॉल आ गई। बीचबॉल जब मैदान के बीच पहुंची तो स्मिथ इससे खेलते हुए नजर आए।

स्मिथ ने अपने बल्ले से बीचबॉल को हिट भी किया। स्मिथ की इस फोटो को आईसीसी ने भी शेयर किया, जिस पर लोगों काफी अच्छे कमेंट्स किए हैं। कुछ फैन्स ने लिखा है कि स्मिथ जिस फॉर्म में हैं उन्हें क्रिकेट बॉल भी कुछ बीचबॉल जैसी ही नजर आ रही है। मैच के पहले दिन बारिश के चलते महज 44 ओवर का खेल हो सका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 170 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ 60 और ट्रैविस हेड 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला दिन दोनों टीमों के लिए मिलाजुला सा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और 28 रनों तक दोनों ओपनर्स का विकेट गंवा दिया।

In this form, he's seeing it like a large beach ball. — Shrey (@ShreyB05) September 4, 2019

Small or big ball doesn't make difference in his batting 😂 — S (@ItsSaurabh_) September 4, 2019

So is the form of Steven Smith, that even I'm seeing it like a beach ball. — Q (@QuinnyGrey) September 4, 2019

This is how Smith sees the ball right now — ANOOP (@ANOOP18660127) September 4, 2019

डेविड वॉर्नर एक बार फिर स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार बने। इस सीरीज में ब्रॉड ने वॉर्नर को पांच बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। हालांकि इसके बाद मार्नस लाबूशेन और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलों से उबारा। दोनों ने स्कोर 144 रनों तक पहुंचा दिया। क्रेग ओवरटन ने लाबूशेन को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। टी ब्रेक के बाद का खेल बारिश के चलते नहीं हो सका।