SLvsENG: रंगाना हेराथ को विजयी विदाई नहीं दे सका श्रीलंका, गॉल टेस्ट में इंग्लैंड ने 211 रनों से हराया

ऑफ स्पिनर मोइन अली (71/4) और अपना पदार्पण मैच खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच (60/3) की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शुक्रवार को श्रीलंका को 211 रन से हराकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड की गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में यह पहली जीत है। श्रीलंका के खिलाफ रनों के लिहाज से यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड की नवंबर 2016 के बाद से विदेश में यह पहली जीत है। उसने विदेशी धरती पर अपना पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2016 में चटगांव (बांग्लादेश) में 22 रन से जीता था। इंग्लैंड ने पहली पारी में 342 रन बनाए थे जबकि श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 203 रन पर सिमट गई थी।

इंग्लैंड के पास पहली पारी में 139 रन की बढ़त थी और उसने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 462 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंका ने मैच के चौथे दिन बिना किसी नुकसान के 15 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी टीम 85.1 ओवर में 250 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने सर्वाधिक 53, कुसल मेंडिस ने 45, कुसल सिल्वा ने 30, दिलरुवान परेरा ने 30, दिमुथ करुणारत्ने ने 26, धनंजय डी सिल्वा ने 21, निरोशन डिवेला ने 16, कप्तान दिनेश चांडीमल ने एक, अकिला धनंजय ने आठ, सुरंगा लकमल ने नाबाद 14 और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे रंगना हेराथ ने पांच रन बनाए।

