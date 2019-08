SL vs NZ; 1st Test : रोमांचक हुआ गॉल टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर ली 177 रन की बढ़त

बीजे वाटलिंग (नाबाद 63) और टॉम लाथम (45) के उपयोगी पारियों के सहारे न्यूजीलैंड ने गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 195 रन बना लिए हैं। इस तरह न्यूजीलैंड की बढ़त 177 रनों की हो गई है। तीसरे दिन स्टंप्स के समय विलियम समरविले 5 रन बनाकर वाटलिंग के साथ नाबाद लौटे। वाटलिंग ने अब तक 138 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने पांच चौके लगाए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 17 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

Stumps on day 3 & BJ Watling stands unbeaten on 63. The lead is 177 with 3 wickets in hand. I know we’ve asked each day - but who do you think has the upper hand!? #SLvNZ #contest pic.twitter.com/Pv3X9J3P5a