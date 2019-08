COLOMBO TEST: न्यूजीलैंड ने चौथे दिन श्रीलंका पर बनाई 138 रनों की बढ़त

टॉम लाथम की 154 रनों की पारी के बदौलत न्यूजीलैंड ने कोलंबो टेस्ट मैच के चौथे दिन पहली पारी के आधार पर अब तक 138 रनों की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने रविवार को दिन के खेल की समाप्ति तक पांच विकेट खोकर 382 रन बना लिए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग 81 और कॉलिन डी ग्रैंडहोम 83 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। इससे पहले, मेजबान टीम ने टॉस जीतकर अपनी पहली पारी में धनंजय डी सिल्वा के दमदार शतक की मदद से कुल 244 रन जड़े थे। मेजबान टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। श्रीलंका ने पहले टेस्ट में जीत दर्ज की थी।

