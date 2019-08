SL vs NZ; 2nd TEST: टॉम लाथम के नाबाद शतक ने न्यूजीलैंड को संभाला

टॉम लाथम (नाबाद 111) के शानदार शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने कोलंबो के पी सारा ओवल मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 196 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 244 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड अभी श्रीलंका के स्कोर से 48 रन पीछे है, जबकि उसके छह विकेट शेष हैं। स्टंप्स के समय लाथम के साथ बीजे वाटलिंग 62 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 25 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका को 244 रन पर ऑलआउट करने के बाद अपनी पहली पारी का आगाज करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत सही नहीं रही।

New Zealand reach stumps on 196/4 after a hard-fought day of Test cricket! They trail by 48 runs, with Tom Latham ending on 111*. Can the @BLACKCAPS carve out a big lead tomorrow, or will Sri Lanka haul them in? #SLvNZ SCORE 👇 https://t.co/vHUIvrr8E6 pic.twitter.com/gmG4gWIJO4

लाथम और वाटलिंग ने संभाली न्यूजीलैंड की पारी

टीम ने एक रन पर ही अपना पहला विकेट विकेट गंवाने के बाद 126 रन तक 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद लाथम ने वाटलिंग के साथ पांचवें विकेट लिए 70 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। लाथम ने इससे पहले हेनरी निकोलस (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 42, रॉस टेलर (23) के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 और कप्तान केन विलियम्सन (20) के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। लाथम ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया। उन्होंने अब तक 184 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 10 चौके लगाए हैं। श्रीलंका की ओर से दिलरूवान परेरा को दो और लाहिरू कुमारा तथा लसिथ एम्बुलडेनिया को एक-एक विकेट मिले हैं।

Tom Latham brings up his 10th Test hundred!



Since he made his debut, only David Warner has scored more than 2000 Test runs and averaged more than Latham opening the batting. What a consistent performer he's been for the @BLACKCAPS 👏#SLvNZ pic.twitter.com/bKEkt7dfP7